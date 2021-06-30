صور .. وقفة لنصرة الأسير الغضنفر أبو عطوان أمام مستشفى "كابلان" في الداخل المحتل

وطن: اعتصم عشرات الفلسطينيين في الداخل المحتل مساء اليوم الأربعاء أمام مستشفى كابلان في الداخل المحتل لنصرة الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا صور الغضنفر، ولافتات تدعو الى ضرورة الافراج عنه.

ويواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 57 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وزار الاسير الغضنفر في المستشفى رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة ووفد مرافق له للاطلاع على الوضع الصحي لـ ابو عطوان.