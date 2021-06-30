الصحة بغزة: نراقب الوضع بشكل كبير جراء وصول الطفرة الهندية الى الضفة

وطن: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، على أنها تراقب الوضع بشكل كبير جراء وصول الطفرة الهندية الى الضفة تحسبا من وصولها الى غزة.

وقال مستشار وزارة الصحة د. فتحي أبو وردة إنّ هناك جهودا واجتماعات أسبوعية مع وزارة الصحة، والصحة العالمية، في ظل التخوف من وصول الطفرة الهندية لغزة.

وأشار إلى وجود اجراءات وقائية للحد من انتشار الطفرة منها حجر المواطنين القادمين إلى غزة من الدول التي تنتشر فيها هذه الطفرة.

ودعا أبو وردة المواطنين بأخذ اللقاح فهو متوفر بجميع أنواعه في مراكز التطعيم، مؤكدا أن اللقاحات أمنة ولا يوجد لها مضاعفات ولم يصل المستشفى أي شخص حصل له مضاعفات.

وبين أن المضاعفات التي تحصل جراء أخذ اللقاح مضاعفات طبيعية منها السخونة وقد تحصل لعدد محدود من الاشخاص.

ولفت أبو وردة إلى أن الشخص المصاب بفايروس كورونا "دلتا" ممكن ان يصيب 15 شخصا بسبب سرعة انتشارها.