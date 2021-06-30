اعتصام أمام سجن عوفر تضامنا مع الأسيرين المضربين عن الطعام أبو عطوان والطويل

وطن: نظم أهالي الأسرى، مساء الأربعاء، اعتصام تضامني مع الأسير المضرب عن الطعام جمال والطويل والأسير الغضنفر أبو عطوان أمام سجن عوفر قرب رام الله.

وشارك في الاعتصام أسرى محررون وقيادات فصائلية رفعوا صور الطويل المضرب عن الطعام منذ 28 يوما، وأبو عطوان المضرب منذ 58 يومًا.

ويخوض الأسير الغضنفر إضرابا منذ (57) يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، ويقبع في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، وسط تحذيرات من خطر وفاته بشكل مفاجئ، أو إصابته بالشّلل، أو تعرضه لمشكلة صحّية مزمنة.

ويواصل الأسير جمال الطويل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(28) على التوالي، رفضا لاستمرار الاحتلال في اعتقال ابنته الصحفية بشرى إدارياً منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2020.