لا تغيير على أسعار المحروقات للشهر المقبل

وطن: أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز المقبل في كافة محافظات الوطن، اعتبارًا من يوم غد الخميس.

ولم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة مع شهر حزيران الجاري.

وأوضحت الهيئة أن سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطينية، يباع بـ 6.06 شيقل، سعر لتر البنزين 98 أوكتان 6.89 شيقل، وسعر لتر السولار 5.19 شيقل، وسعر لتر الكاز 5.19 شيقل.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 63 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيقل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.