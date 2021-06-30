وفد "إسرائيلي" يزور مصر للتفاوض حول ملف تبادل الاسرى مع "حماس"

وطن: قالت إذاعة جيش الاحتلال الأربعاء، إن وفدا "إسرائيليا" يزور مصر، حاليا، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وتقوم مصر بوساطة في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين حكومة الاحتلال وحركة "حماس" للتوصل الى اتفاق.

وأشارت الإذاعة إلى أن الوفد الإسرائيلي برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، ومسؤولين أمنيين آخرين.

وقالت الإذاعة العبرية "في الآونة الأخيرة زارت العديد من الوفود الإسرائيلية مصر، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن".