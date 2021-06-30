"الصليب الأحمر" يعلن استئناف زيارات الأسرى اعتباراً من الشهر المقبل

وطن: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، ‎استئناف برنامج الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحسبالبرنامج الأوليّ، فان الزيارات ستستأنف اعتباراً من 7 تموز/ يوليو المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان مقتضب، أن التسجيل للزيارات سيكون متاحاً لفردين من عائلة كل أسير.

وأكد الصليب الأحمر أنه "على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية لضمان الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية وفق ما كان معمولاً به قبل جائحة كورونا".

ومنعت إدارات سجون الاحتلال زيارات الأهالي للأسرى منذ 15 شهراً، مستخدمة جائحة "كورونا" وانتشار الوباء كذريعة.