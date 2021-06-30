العاهل الأردني: على إسرائيل وقف جميع الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية

وطن: استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الرئيس محمود عباس في قصر الحسينية، وفقاً لـ "المملكة" الأردنية.

وأكد الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الداعم والمساند للفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وشدد على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة لهدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وأضاف الملك "على إسرائيل وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية".

بدوره، أكد الرئيس عباس أهمية الدور المحوري للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية، والسعي باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد أهمية هذه اللقاءات وهذا التنسيق والتواصل الدائم لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الرئيس على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.