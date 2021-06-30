الدكتور أمجد برهم رئيساً لجامعة بوليتكنك فلسطين

وطن: أصدر مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين ومجلس أمناء رابطة الجامعيين قراراً بتكليف الدكتور أمجد سعد سليمان برهم رئيساً لجامعة بوليتكنك فلسطين، وذلك خلفاً للدكتور عماد الخطيب.

والدكتور برهم أستاذ في علوم الرياضيات والرياضيات التطبيقية بكلية العلوم التطبيقية، وقد حصل الدكتور برهم على درجة الدكتوراة والماجستير في علوم الرياضيات والرياضيات التطبيقية من جامعة راجستان في الهند، و درجة البكالوريوس في علوم الرياضيات والفيزياء، ويشغل الدكتور برهم حالياً منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وشغل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، وعميداً لشؤون الطلبة، وعميداً لكلية العلوم التطبيقية ومحاضراً فيها، وكذلك يشغل الدكتور برهم منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لنقابات أساتذة الجامعات والموظفين. وللدكتور برهم مُشاركات عديدة على المُستوى الأكاديمي وقد نشر العديد من المقالات البحثية والأكاديمية في دوريات مُحكمة عالمياً. كما أنّه أشرف على العديد من رسائل الماجستير في الدراسات العليا خلال فترة عمله الاكاديمية.

وتقدم الدكتور برهم بالشكر لمجلس أمناء جامعة بوليتكنك ومجلس أمناء رابطة الجامعيين على الثقة العالية والأمانة الكبيرة التي منحوها له، واعداً في الاستمرار في خدمة الجامعة وتطويرها وتحمل المسؤولية والأمانة في خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده من خلال تعزيز وصول الجامعة نحو العالمية والمنافسة، وموائمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وطرح برامج جديدة وحديثة يطلبها سوق العمل الفلسطيني والدولي. وكما تقدّم برهم بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة السابق الدكتور عماد الخطيب على ما بذله من جهد خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.