نظمتها الهيئة المستقلة.. جلسة نقاش حول واقع المدافعين عن حقوق الإنسان

وطن: نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة نقاش حول واقع المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، بهدف البحث في توفير آليات حماية عاجلة ومشتركة في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وتتابع الهيئة ملف المدافعين عن حقوق الإنسان وتوليه أهمية كبيرة كونها تسعى لترسيخ الآليات الدولية والممارسات الفضلى الواجب اتباعها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم، خاصة في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها في معرض قيامهم بدورهم ونشاطهم الحقوقي.

وشارك في جلسة النقاش مدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون عن مؤسسات وجمعيات أهلية، واستعرض عدد من المشاركين تجاربهم والانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء قيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودار نقاش حول سبل الحماية الفاعلة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولية المنظمات الأهلية والدولية في توفير هذه الحماية.