باحثون.. بهذه الطريقة تجعل أطفالك يأكلون الخضروات بشكل أكبر

وطن: توصل باحثون إلى طريقة جديدة لجعل الأطفال يتبعون نظاماً غذائياً صحياً عن طريق وضع المزيد من الخضار في أطباقهم حيث استخدم فريق البحث الذرة والبروكلي وضاعفوا الكمية من 60 غرام إلى 120 غرام عن طريق استخدام أطعمة أخرى بجانب الخضار.

ويقول الباحثون إن اختيار الطعام مهم حيث تم تقديم أصابع السمك والأرز وصلصة التفاح والحليب جنبًا إلى جنب مع البروكلي والذرة.

يقول عالم التغذية هانم ديكتاس من جامعة ولاية بنسلفانيا: "الزيادة التي لاحظناها تساوي حوالي ثلث الوجبة أو 12 بالمائة من الموصى به يومياً للأطفال وهذه الاستراتيجية مفيدة جداً للآباء والمعلمين الذين يحاولون تشجيع الأطفال على تناول الكمية الموصى بها من الخضروات يومياً.

وتقول عالمة التغذية باربرا رولز ، من جامعة ولاية بنسلفانيا: "اخترنا الأطعمة التي كانت محبوبة بشكل عام ولكن أيضاً ليست الأطعمة المفضلة للأطفال حيث أنه مثلاً اذا تم تقديم الخضار جنباً إلى جنب مع قطع الدجاج وحدها فإن ذلك قد لا يكون محبذاً لدى الصغار حيث أن اقتران الخضار بأطعمة أخرى حتماً سيؤثر على الاستجابة للكمية التي سيأكلها الطفل ويجب التأكد من أن مذاق الخضار جيد مقارنة بالأطعمة الأخرى.

ونظراً لأن معظم الأطفال لا يأكلون ما يكفي من الخضار فإن أي استراتيجية محتملة لتحسين ذلك ستكون موضع ترحيب حيث يوضح الباحثون أن هذه التغييرات يمكن للآباء والمعلمين في المدارس التحكم بها عن طريق تقديم الخضار مع أطعمة منافسة وبطعم لذيذ، وفق رولز.

ويمكن للوالدين تسهيل تقبل الأطفال لتناول الخضار من خلال عرض تدريجي للخضروات الجديدة على الأطفال ، وطهيها بالطريقة التي يستمتع بها أطفالهم ، وتجربة النكهات والتوابل المختلفة."