حالة وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في آخر 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 924 فحصًا مخبريًا.

وذكرت أنه تم تسجيل 133 حالة تعافٍ جديدة من المصابين بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 114345، بينهم 2261 حالة نشطة، و111021 حالة تعافٍ و2261 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 55، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 207200 جرعة، وهي تكفي لـ103600 شخص، فيما تلقى اللقاح 73847.