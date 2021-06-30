إطلاق حملة ترويج منتجات الخضار الآمنة من جنين

وطن: أطلقت منظمة كير العالمية في فلسطين (الضفة الغربية/غزة) وشركائها المحليين والدوليين، من بلدة ميثلون بمحافظة جنين، حملة ترويج منتجات الخضار الآمنة، ضمن برنامج AMENCA3 المُمول من الحكومة الأسترالية، وكجزء من مشروع "سوقنا"، والذي يتضمن عدة نشاطات رئيسية مرتبطة بسلسلة القيمة لقطاعي الخضار والأغنام.

وتم تنظيم الإحتفالية في ساحة البلدية المتحدة سابقاً في بلدة ميثلون، برعاية رئيس الوزراء محمد إشتية، ومدير زراعة جنين، باسم حماد، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة، ورئيس بلدية ميثلون محمود ربايعة، ومشاركة مسؤولين من منظمة كير العالمية ومعهد الأبحاث التطبيقية-أريج والحكومة الإسترالية، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن مؤسسات وفعاليات المحافظة والمزارعين المستفيدين من المشروع.

ويأتي اطلاق حملة الترويج بمنتجات الخضار الآمنة، بهدف تشجيع إستهلاك المنتجات الزراعية الآمنة، وضمان تعزيز الممارسات الزراعية السليمة بيئياً وصحياً من خلال تطبيق المواصفات الفلسطينية والدولية، وكذلك تطوير فرص وصول المزارعين الفلسطينيين للأسواق المحلية والخارجية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وخلال الحفل، أشاد أحمد القسام من محافظة جنين، في كلمته نيابة عن محافظ جنين أكرم الرجوب، ببرنامج AMENCA3، مقدماً الشكر للحكومة الإسترالية ولكافة الشركاء، منوهاً بأهمية التوجه للزراعة الآمنة للحفاظ على صحة المواطنين، معبراً عن أمله في أن ينعكس ذلك على قطاع الزراعة والمزارعين وإكتساب الخبرات اللازمة ونقلها للجيل القادم من المزارعين الشباب والناشئين.

من جهته، قدم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حيدر حجة في كلمته نيابة عن وزارة الإقتصاد، التهنئة للمزراعين ممن تمكنوا من تحقيق متطلبات تطبيق دليل الزراعة الآمنة والحصول على شهادة المنتج الآمن، مؤكداً بان تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة يحقق إنتاج منتجات بجودة عالية وسلامة غذايئة للمستهلك الفلسطيني، ومن الناحية الأخرى يساهم في الحفاظ على صحة المزارع من خلال إتباع الممارسات الزراعية السليمة. كما نوه بأهمية هذا المشروع الذي كان في بدايته أشبه بالحلم، مشيراً إلى التحديات التي كانت ماثلة منذ بدايته، موضحاً بأن مثل هذه المشاريع تنسجم مع سياسات الحكومة في العناقيد الزراعية.

فيما أشار باسم حماد، مدير مديرية زراعة جنين، في كلمته نيابة عن وزارة الزراعة، إلى أن الإستخدام المكثف للمبيدات يعني تكلفة إضافية على المزارع الفلسطيني عدا عن أضرارها الصحية والبيئية وللمياه والتربة إذا ما تم إستخدامها خارج نطاق الضوابط المحددة، مشيراً إلى جهود وزارة الزراعة في الحد من إستخدام المبيدات ذات السمية العالية ومراقبة إنتقالها ومحاربة تهريبها والقيام بحملات رقابة وتفتيش مستمرة على محال المواد الزراعية للتأكد من إتباع المعايير المتبعة.

من جهته، أشار رئيس بلدية ميثلون، محمود ربايعة إلى أن المشروع ساهم في زيادة الإنتاجية والجودة مع التركيز على قطاعي النساء والشباب ودعم مبادراتهم من خلال تأهيل الطرق الزراعية وتشجيع المزارعين على الاستثمار في أراضيهم وتسويق منتجاتهم والتنوع في الزراعة، إضافة إلى تدريب وتأهيل المزارعين على تطبيق أنظمة الجودة وأفضل الممارسات الزراعية وتمكينهم من إنتاج المنتجات الآمنة للمستهلكين، وإستكمال متطلبات الحصول على شهادة المنتج الآمن. كما عبر عن أمله في إستمرار هذا الدعم من خلال مشاريع مستقبلية من شأنها أن يكون لها أثر على القطاع الزراعي وتطويره.

من جهته، أشار المزارع فواز نعيرات إلى أن المزارع الفلسطيني يتمتع بالقدرة والإمكانيات التي تؤهله لتوفير الإنتاج بكميات وفيرة، موضحاً بأن المشكلة الأساسية التي تواجه المزارعين تكمن في القدرة على تسويق منتجاتهم نتيجة معيقات الإحتلال الذي يقطع أوصال الوطن، ويحد من قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم الزراعية سواء داخل الأسواق المحلية في محافظات الوطن أو في القدرة على التصدير للأسواق الخارجية.

من جهته، عبر مدير المشروع حسن عبد الجبار في كلمته ممثلاً عن مؤسسة كير العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعهد الأبحاث التطبيقية-أريج، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة منتجات الخضار الآمنة ضمن مشروع سوقنا وبرنامج AMENCA3 المُمول من الحكومة الاسترالية والذي يستهدف تطوير قطاع الخضراوات وقطاع منتجات ألبان الماعز.

وبين بأن المشروع يستهدف أساساً زيادة دخل صغار المزارعين من خلال تطوير مهاراتهم وإدخال تقنيات حديثة وتحسين مدخلات الإنتاج وربطهم بالقطاع الخاص لزيادة الانتاجة والجودة وتلبية متطلبات القطاع الخاص، كما يهدف الى إستهداف النساء والشباب والعمل على تمكينهم اقتصاديا وتحسين الفرص التسويقية للمبادرات النسائية والشبابية.

وأشار عبد الجبار إلى أن المشروع إنطلق من الحرص على تناول المستهلك لخضراوات خالية من متبقيات المواد الكيماوية والسميات العالية، فتم البدء في توعية المزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات المسموح بها من وزارة الزراعة الفلسطينية، موضحاً بأنه تم العمل مع مجموعة من الخبراء بالتعاون مع وزارة الزراعة على تطوير دليل حقلي لانتاج الخضراوات الآمنة، ومن ثم العمل على تدريب 250 مزارع ومزارعة على تطبيق الممارسات الزراعية المثلى، وكذلك تم العمل مع مؤسسة المواصفات والمقاييس على تطوير نظام جودة لانتاج الخضراوات الآمنة.