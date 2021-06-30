خريشة يسحب مبادرته للخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بمقتل الناشط بنات

وطن: أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل د. حسن خريشة، سحب توجيه مبادرته "لوقف الاحتقان" للسلطة، وحصرها كوجهة نظر وطنية.

وكتب خريشة على صفحته في "فيسبوك"، صباح اليوم، "طالما ان السلطة قررت الذهاب في التحقيق منفردة وعبر اجهزتها.. فهي لا تستمع لراي الاخرين ولم تستمع، لذلك نسحب ما كتبناه من مبادرة من حيث توجيهها الى السلطة ونحصرها في كونها وجهة نظر وطنية ليس الا، وسنبقى ملتزمين بالدفاع عن الشهيد نزار واوفياء لروحه الطاهرة وكلماته الشجاعة، ونقترح ان نسمي ما حدث انتفاضة نزار".

وكان خريشة تقدم بمبادرة مع عدد من الشخصيات الوطنية والعامة للخروج من الازمة الحالية المتعقلة بالاحتجاجات على مقتل الناشط نزار بنات، وبما يرسخ العدالة ويعزز قيم الحريات العامة والخاصة ويعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على السلم الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا