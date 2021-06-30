جيل التجديد الديمقراطي يُطلق قائمة "جد" الشبابية المنتخبة

وطن للانباء : أطلق "جيل التجديد الديمقراطي" ،صباح اليوم، القائمة الشبابية للتمثيل السياسي"جد"، التي تضم مجموعة منتخبة من الشباب الفلسطيني من الوطن والشتات بهدف التجديد الديموقراطي في المنظومة السياسية.

وقالت منى اشتيه عضو جيل التجديد الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عبر منصة " زووم " الالكترونية أن قائمة "جد" أنطلقت بعد أن أثبت الشباب الفلسطيني في كل الوطن دوره في النضال ضد الاحتلال في كافة أنحاء فلسطيني التاريخية (الداخل المحتل، القدس، الضفة الغربية، وغزة) بعد انتخابات ديمقراطية ترشح لها 85 مرشحاً وتم انتخاب 18 عضو عبر انتخابات افتراضية على موقع تجديد.

وتضمنت القائمة شباب وشابات فلسطينيين/ات من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل المحتل، وقدمت القائمة خلال مؤتمر الصحفي -عُقد عبر تطبيق زووم - رؤيتها السياسية، التي تأتي في سياق نهوض الشباب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين ومع انعدام الديمقراطية والتمثيل السياسي وغياب منظمة المساءلة، إيماناً منهم أنها الخطوة الأولى نحو مهمتهم المتمثلة في تجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وبحسب اشتيه فقد تمثلت أهداف قائمة "جد" بتوحيد الشباب الفلسطيني في جسد واحد يتجاوز الحدود والحواجز الجغرافية المفروضة على الفلسطينيين كافة، وتوصيل صوت الشباب،وتعزيز دور الشباب السياسي، وحشد الشباب للمطالبة بتحويل النظام السياسي إلى نظام جامع.

وكان "جيل التجديد الديمقراطي" في وقت سابق، قد أطلق "القائمة البرلمانية الافتراضية"، من أجل مشاركة سياسية من خلال برنامجٍ اجتماعيٍ سياسيٍ ديمقراطي، حيث سيكون البرنامج افتراضياً يحاكي انتخابات المجلس التشريعي دون المشاركة الرسمية فيها، ودون عرقلة سيرها.