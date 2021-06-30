صحة الاحتلال تصادق على قانون "كورونا"

وطن: صادقت ما تسمى بـ " لجنة الدستور والقانون والقضاء" التابعة لكنيست الاحتلال، على تمديد قانون "كورونا الكبير" الذي يمنح حكومة الاحتلال صلاحيات فرض قيود لمواجهة جائحة كورونا، يأتي ذلك فيما شخصت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 224 إصابة جديدة بكورونا، حسب ما أعلنت وزارة صحة الاحتلال اليوم الأربعاء.

وبموجب ذلك، سيتم تمديد العمل بالقانون لمدة 5 أشهر، على أن يتم خلال الأيام القريبة عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي ظل الارتفاع بمعدل الإصابة والعدوى، كثفت صحة الاحتلال، من حملات التطعيم للأطفال والفتية من جيل 12 سنة حتى 15 سنة، وخلال الـ24 ساعة الأخيرة تلقى 11202 التطعيم ضد كورونا، ليبلغ إجمالي من حصل على التطعيم 40 ألفا غالبيتهم حصلوا على الجرعة الأولى.

وتظهر بيانات وزارة صحة الاحتلال وجود 1660 إصابة نشطة بفيروس كورونا جراء تفشي الفطرة الهندية بالبلاد بالأسبوعين الأخيرين.

(عرب 48)