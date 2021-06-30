إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، فيما تم اعتقال خمسة آخرين من المخيم ومن قريتي حوسان وارطاس بمحافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل الى إثره الى أحد المشافي بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر، انه خلال اقتحام المخيم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، ماهر محمد الولجي (18 عاما)، ومحمد وائل مناع (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهما، وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، هم: كامل مهدي زعول (18 عاما) وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان (20 عاما)، واحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.