حالة الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد اليوم الأربعاء، لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق رطبا في المناطق الساحلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت المقبل، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .