إصابات بينهم صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال الفعاليات الاحتجاجية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس احمد جبريل، بأن شابين أصيبا إثر سقوطهما عقب استهداف قوات الاحتلال فعاليات الاحتجاج، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وأوضح أن من بين المصابين بالرضوض، مصور تلفزيون فلسطين سامر حبش نتيجة الوقوع على جبل صبيح حيث جرى نقله إلى المستشفى، كما جرى نقل الاصابة الاخرى إلى مستوصف زكاة بيتا.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

(وفا)