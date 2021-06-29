رئاسة الوزراء تعلن أنها ستحيل تقرير لجنة التحقيق في مقتل الناشط بنات إلى القضاء العسكري

وطن: تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة للنظر في ظروف وملابسات مقتل نزار بنات.

وسيحيل رئيس الوزراء التقرير كما هو إلى الجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مؤكدا احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته.

وقد أعلن وزير العدل د. محمد الشلالدة في بيان صحفي مقتضب، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء عمل لجنة التحقيق في مقتل الناشط نزار بنات، حيث أوصت اللجنة بإحالة تقريرها النهائي ومرفقاته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.. للمزيد اضغط هنا

وعقب تصريح وزير العدل، طالبت الهيئة المستقلة وائتلاف "أمان" عبر وطن، بنشر تقرير لجنة التحقيق الحكومية في مقتل الناشط بنات للجمهور.. للمزيد اضغط هنا