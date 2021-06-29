اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على النساء في المظاهرات المنددة بمقتل الناشط بنات

وطن: أدان اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية بالتعرض للنساء الفلسطينيات على مختلف انتمائهن، وتوجهاتهن وطبيعة عملهن سواء كن مشاركات أو صحفيات، في مسيرات التنديد باغتيال نزار بنات في مدينة رام الله يومي السبت والأحد الماضيين.

وأفاد الاتحاد في بيان صحفي، بأن الاعتداءات والانتهاكات تمثلت بالضرب والسحل وشد الشعر والشتم والسب والقذف والتحرش الجسدي والجنسي والعنف النفسي والتهديد وسرقة الهواتف، والذي يعتبر جريمة لا يمكن التغافل عنها بالمطلق، فالمرأة الفلسطينية لم ولن تكون جسداُ مستباحاً لأي كان ومهما كانت الظروف والمبررات، كما جاء.

وحذر الاتحاد، جميع من تطاول على النساء الفلسطينيات.

وتابع البيان: لكل من يظن أن المرأة طرف ضعيف جبان انظروا إلى سجون الاستعمار الصهيوني هناك تقف الامهات عاليات الرؤوس خالدة جرار وختام السعافين والمئات من مدرستهن ممن قلن، لا وهاجة في وجه الغطرسة ودفعن الثمن وما زلن ثابتات على الوعد للاستمرار في نضالهن ضد الاستعمار الصهيوني وضد كل أنواع القهر والظلم والاستبداد ببعديه الوطني والاجتماعي.

وأكد وقوفه التام إلى جانب الصحفيات وغيرهن من المشاركات اللواتي تم مصادرة هواتفهن، متابعاَ "نضم صوتنا إلى مطالبهن العادلة الوطنية والعائلية بمحاسبة كل من يتورط في العبث بخصوصيتهن، سواء صور أو مراسلات، اذا تعتبر هذه الممارسات دخيلة على ثقافتنا الوطنية التي عنوانها "شريكات النضال.. شريكات القرار"، وفق البيان.

وتوجه إلى كافة الأطر والمؤسسات النسوية بما فيها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بفتح تحقيق فوري في كل ما يخص التعديات على النساء لكون تلك الأطر وجدت وطنياً وجماهيرياً للدفاع عن الفلسطينيات في كل ظرف وزمان ومكان.