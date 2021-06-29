"الشعبيّة": افتتاح سفارة الاحتلال في الإمارات دعمٌ له وللعدوان على شعبنا

وطن: أكًّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أنّ افتتاح سفارة دولة الاحتلال في الإمارات وزيارة يائير لابيد وزير خارجية الاحتلال لأبو ظبي اليوم يعكس ايغال النظام الإماراتي في مسار التطبيع وتتزامن مع هدم منازل وتشريد أبناء شعبنا في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، وهو ما يعكس انتقال الإمارات إلى الموقع المتناقض مع المصالح العليا للأمة العربيّة ومع القضية الفلسطينيّة ومكانتها باعتبارها القضية المركزيّة لها.

وأعربت الجبهة في بيان لها وصل وطن، عن ثقتها بأنّ جماهير الشعب العربي في الإمارات والخليج عمومًا تقف بالضد من سياسات دولة الإمارات وأنظمة التطبيع في الخليج عمومًا، وأنّها ستواجه التطبيع والتعامل مع سفارة الاحتلال والاتفاقيات المشؤومة، وستبقى داعمًا لنضال شعبنا وضد حرف الصراع في المنطقة باعتباره أساسًا مع الكيان الصهيوني وأطماعه ضد الأمة العربيّة.