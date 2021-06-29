البنك الوطني يشارك في الاجتماع السنوي الثلاثين وملتقى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD

وطن: شارك البنك الوطني ممثلا بنائب رئيس مجلس الإدارة عمر المصري في الاجتماع السنوي الثلاثين وجلسات ملتقى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية(EBRD). ويحضر الجلسات الافتراضية التي تستمر على مدار خمسة أيام، مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ومدراء تنفيذيون، واقتصاديون، ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم.

تحت عنوان "إعادة بناء اقتصادات العالم"، تركز الجلسات على تعافي الاقتصادات من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وبناء اقتصادات مرنة ومستدامة تركز على البيئة والتنوع والشمول وقادرة على احتضان التحول الرقمي.

تعليقا على ذلك، هنأ المصري البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الذكرى الثلاثين لتأسيس البنك، مشيرا انه شرف كبير للبنك الوطني المشاركة في هذا الحدث النوعي. مضيفا، أنه على مدار السنوات الماضية قدم البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية برنامج دعم فني شامل للبنك الوطني تركز في عدة مجالات، الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في تعزيز الفاعلية وتحقيق نتائج مميزة.

وأكد المصري على أهمية هذا الحدث، منوها أنه فرصة جيدة للبنك للاستفادة من التجارب العالمية في التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وتعزيز الآفاق حول بناء اقتصاد مستدام يركز على البيئة والشمول والتحول الرقمي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية البنك الوطني وخططه الاستراتيجية.

والجدير ذكره، ان علاقة البنك الوطني مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تمتد منذ العام 2018. وقد تعاونت المؤسستان في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية في فلسطين، من خلال اتفاقيات تمويل بلغ حجمها الإجمالي 16 مليون دولار أمريكي. وتركز الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين على تسريع تشافي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين من آثار جائحة كورونا، وتبلغ قيمتها 10 مليون دولار أمريكي.