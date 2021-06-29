لجنة الأسرى في نقابة المحامين تدعو المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه حياة الأسير المضرب الغضنفر ابو عطوان





وطن: حذرت لجنة الاسرى في نقابة المحامين ما قد يتعرض له الاسير الغضنفر ابو عطوان من خطر وشيك يهدد حياته

وأكد المحامي أمجد الشلة رئيس لجنة الاسرى في نقابة المحامين ان نقابة المحامين بصدد مراسلة كافة الجهات الدولية منها الصليب الأحمر الدولي والمفوض السامي لحقوق الانسان والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية والدولية والحقوقية.

وقال إن الاحتلال الاسرائيلي لازال يثبت كل يوم انه مجرد من كل القيم الإنسانية، وليس فقط عدم اكتراثه بالقوانين الدولية بل كذلك يتبع سياسة ممنهجة في تصفية المناضلين الفلسطينيين ومنهم الاسرى.

وأدان المحامي الشلة الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة المستمرة التي يتعرض لها الاسير ابو عطوان. معتبرا انها جريمة متعمدة مستمرة تهدف الى القضاء وإزهاق روح انسان وإعدامه بطريقة بطيئة.

وختتم الشلة البيان بضرورة التماسك الفلسطيني ورص الصفوف والوحدة الوطنية ووضع قضية الاسرى على رأس سلم أولويات الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وتعرية سلوك الاحتلال الاسرائيلي اتجاه اسرانا البواسل في سجون سجون الاحتلال وحملات الاعتقال اليومية بحق شعبنا الفلسطيني.

يشار إلى أن الأسير الغضنفر ابو عطوان مضرب عن الطعام منذ 56 يوما، وقد حذر الأطباء من أن حياتها باتت في خطر نتيجة إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.