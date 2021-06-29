الأمم المتحدة تدين الاعتداء على أحد موظفيها خلال المظاهرات المنددة بقتل نزار بنات

وطن: أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، الاعتداء على أحد موظفيه أثناء رصده للاحتجاجات في ميدان ياسر عرفات في مدينة رام الله بتاريخ 27 حزيران 2021.

وقال المكتب في بيان صحفي، إن هذا الاعتداء من قبل أشخاص باللباس المدني شمل اللكم، ورش لرذاذ الفلفل، ومحاولات لسرقة الهاتف الذي تم استخدامه لتوثيق الأحداث.

وأشار إلى أن الموظف كان من بين عشرات الأفراد الذين تعرضوا للاعتداء بهذه الطريقة غير المقبولة على الإطلاق.

ودعا المكتب، الأجهزة الأمنية الفلسطينية للقيام بدورها في حماية المواطنين وتسهيل الحق بالتظاهر السلمي.

وأكد المكتب أنه مفوض من قبل المجتمع الدولي بمراقبة حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وانطلقت مسيرات حاشدة في مدينة رام الله، نددت بقتل الناشط السياسي نزار بنات، وقامت الأجهزة الأمنية بقمعها.