وطن: أعدت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، إحصاء أشارت فيه إلى أن ما يزيد عن ثلاثة مليارات حقنة لقاح مضاد لفيروس كورونا تلقاها سكان العالم حتى اليوم.

وأظهرت المعطيات أن حملات التطعيم ما زالت غير متكافئة وما زالت البلدان الفقيرة تعاني من صعوبات كبيرة للحصول على اللقاح.

فقد أعطي ما لا يقل عن 3,009,773,775 جرعة في جميع أنحاء العالم وفقًا للحصيلة التي استندت إلى مصادر رسمية. وبلغ معدل التلقيح 39 جرعة (الأولى أو الثانية) لكل 100 نسمة.

وفي حين بلغ عدد الجرعات المليار بعد 20 أسبوعًا من بدء حملات التطعيم الواسعة في كانون الأول/ ديسمبر والمليار الثاني خلال 6 أسابيع، استغرق الأمر أقل من 4 أسابيع للوصول إلى المليار الثالث.

أعطيت في الصين أربع من أصل كل عشر جرعات في جميع أنحاء العالم (1,2 مليار جرعة)، تليها الهند (329 مليونًا) والولايات المتحدة (324 مليونًا).

ولكن قياسًا على عدد السكان بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، حلت دول دول الشرق الأوسط في الصدارة تتقدمها الإمارات العربية المتحدة (153 جرعة لكل 100 نسمة) والبحرين (124) وإسرائيل (124). فهذه البلدان اقتربت من تطعيم أو تجاوزت نسبة 60% من السكان بالكامل.

تليها تشيلي (118 جرعة لكل 100 نسمة) والمملكة المتحدة (113) ومنغوليا (111) وأوروغواي (110) والمجر (107) وقطر (107) والولايات المتحدة (98). فقد حصَنت هذه البلدان نصف سكانها بالكامل (بين 46% و54%).

أما الاتحاد الأوروبي فقد أعطى 357 مليون جرعة لما يعادل 50% من سكانه. وصار نحو 32% من الأشخاص في الاتحاد الأوروبي محصنين بشكل كامل. وبلغت الدول الأكبر من حيث عدد السكان في التكتل وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا معدلًا وسطيًا إذ تم تطعيم نحو ثلث سكانها بشكل كامل.

واليوم تسرع الصين وتيرة التطعيم بعد أن بدأتها معتدلة لتتصدر السباق. فخلال الأسبوع الماضي، حصل 1,6% من سكانها على جرعات من اللقاح كل يوم. تليها كندا (1,4%) والبحرين (1,3%).

وفي حين لا تشغل أي دولة في أوروبا أيا من هذه المراكز الثلاثة الأولى، فإن القارة تبذل كل جهد ففيها تقع 13 من أصل 20 دولة تسجل أسرع وتيرة تحصين تتقدمها هولندا (1,2%) وبلجيكا (1,1%) والدنمارك (1,1%) وإسبانيا (1,1%).

في حين بدأت معظم البلدان الفقيرة بإعطاء اللقاح - ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى آلية كوفاكس (التي تجمع بين منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي وائتلاف سيبي لتطوير اللقاحات) - ما زال التطعيم ضد كوفيد غير متكافئ؛ فقد أعطت البلدان "ذات الدخل المرتفع" (وفق تعريف البنك الدولي) في المتوسط 79 جرعة لكل 100 من السكان، مقارنة بجرعة وحيدة في البلدان "المنخفضة الدخل".

في حين بدأ العديد من الدول الغنية (الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي) بتلقيح اليافعين، هناك خمس دول لم تبدأ حملاتها بعد هي تنزانيا وبوروندي وإريتريا وهايتي وكوريا الشمالية.

ومن بين البلدان الفقيرة التي بدأت التطعيم، بلدان توقفت خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء بعد وقت قصير بسبب نقص اللقاحات. في أفريقيا، أعطيت 3,6 جرعات لكل 100 نسمة، وهذا 11 مرة أقل من المتوسط العالمي (39).

على الرغم من الجدل الذي أثير حوله، يعد لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الأكثر انتشارًا في العالم وقد استُخدم في نحو 80% من البلدان والأقاليم التي بدأت بالتطعيم (على الأقل 171 من 216). يعطى اللقاح السويدي البريطاني في البلدان الغنية - حتى لو رفضه السكان في بعض الأحيان - وفي البلدان الفقيرة لا سيما بفضل آلية كوفاكس التي تعد المورد الرئيسي له.

وهو يتقدم على منافسيه مثل لقاح فايزر/بايونتيك (102 بلد على الأقل، 47%) وسينوفارم وموديرنا ( 48 بلدًا على الأقل، 22%) وسبوتنيك-في (41 بلدًا على الأقل، 19%)، وجانسن (31 على الأقل، 14%) وسينوفاك (24 على الأقل، 11%).