أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" تبدأ أعمالها غدًا الأربعاء

وطن: قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، أنّه من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الافتراضية بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية على وحدة الربط الفيديو كونفرانس.

وأضاف أبو هولي في بيانٍ صحفي ، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية بعد انقطاع دام لثلاث سنوات في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لافتًا إلى أنّ اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في ظل تحذيرات الأونروا من أزمة مالية ستعصف بها في شهر اب بفجوة مالية تقدر بـ 30 مليون دولار، وميزانية الأونروا البرامجية تواجه عجزاً فعلياً يقدر بـ 150 مليون دولار.

وأشار أبو هولي إلى أنّ اللجنة الاستشارية ستبحث الأزمة المالية، ونماذج التمويل المبتكرة لتحقيق تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ للأونروا والفرص المتاحة لتعزيز حشد التمويل بطرق غير تقليدية، وبناء الشركات، واستكشاف حلول التمويل المبتكرة ومن ضمنها جمع التبرعات الرقمية، موضحًا أنّ الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين ستبحث قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل أونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها وضرورة الاستجابة الانسانية العاجلة للنداء الطارئ بقيمة 163.9 مليون دولار الناتجة عن تداعيات الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة ،وكذلك تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) المتزامنة مع العجز المالي في ميزانيتها، واثرها اللحظي والمستمر على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى استقرار المنطقة، وفرص الأونروا لتعزيز الاستجابة الطارئة في وقت الازمات.

وأكًّد أبو هولي أنّ المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد للأونروا على المستوى الوزراء سيكون حاضراً بقوة في اجتماعات اللجنة الاستشارية وسيأخذ حيزاً من النقاشات بين الاعضاء للوصول إلى أفضل الآليات والأساليب لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق مبتغاه في حشد الموارد المالية الدائمة للأونروا، والمؤتمر تم تحديد موعده في منتصف تشرين أول/ أكتوبر القادم.

كما بيّن أنّ أعضاء اللجنة استشارية سيبحثون مسودة مخطط استراتيجية عمل الأونروا للأعوام 2022- 2025، والتي ستقدم للمؤتمر الدولي للمانحين والذي سيتضمن رؤية الأونروا الاستراتيجية لتقديم الخدمات ومعالجة الفقر وتلبية احتياجات اللاجئين الناشئة وترجمتها إلى تمويل مستدام، وسيتم مناقشة الاصلاحات التي انتهجتها الأونروا في عمل برامجها إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشاريّة.

وأفاد بأنّ الوفد الفلسطيني سيؤكّد ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا.