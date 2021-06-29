الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من عائلة الرجبي ويقتحم منزل أسير مقدسي

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر يعقوب أبو عصب في حي الصوانة بالطور بالقدس المحتلة، وفتشته بدقة وصادرت دراجة نارية.

وذكر أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أنه تفاجئ بقوات الاحتلال والمخابرات تقتحم منزل شقيقه يعقوب، وتفتشه وتخرب محتوياته.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أصرت على مصادرة الدراجة النارية الخاصة به قبل مغادرة المنزل، بحجة أن شقيقه يعقوب يستخدمها.

وأضاف "يوجد قرار سابق بحق شقيقه يعقوب يقضي بمصادرة مبلغ مالي قدره 21 ألف شيكل، وعند عدم العثور على شيء خلال تفتيش منزله، صادروا دراجتي النارية رغم أنها تعود لي".

من جهة أخرى، أعادت قوات الاحتلال اليوم اعتقال المقدسي نضال الرجبي، صاحب المحل الذي هدمته جرافات بلدية الاحتلال.

وكانت القوات اعتقلت نضال صباح اليوم واحتجزته قبل البدء بهدم محله في حي البستان ببلدة سلوان، وأخلت سبيله عند الانتهاء من عملية الهدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شقيقيه فادي وأحمد خلال هدم المحل، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، واصابة أحمد بجروح في رأسه، ونقله لمستشفى " شعاري تصيدق" للعلاج.

فيما اعتقلت الشاب أحمد نجل نضال الرجبي، وما زال الأربعة قيد الاعتقال في مركز شرطة الاحتلال بالقدس المحتلة.