تعيّين رئيسًا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى دولة الاحتلال

وطن: أدّى رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينيّة لدى دولة الاحتلال خالد يوسف الجلاهمة، اليوم، الثلاثاء، القسم القانوني أمام الملك، حمد بن عيسى.

ولم يأتِ الخبر المقتضب الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية موعد سفر الجلاهمة إلى دولة الاحتلال، أو رتبته الدبلوماسية.

ومطلع العام الجاري، عيّنت دولة الاحتلال إيتاي تاغنر، قائمًا بأعمال سفارتها لدى البحرين، الذي اجتمع مع مسؤولين بحرينيين، أبرزهم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، عبد الله بن أحمد آل خليفة.

ووقعت دولة الاحتلال والبحرين اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال علاقات في البيت الأبيض الأميركي، برعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.