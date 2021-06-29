اتفاقية لإنشاء مدرسة حكومية نموذجية إبداعية في البيرة بدعم من الحرازين

وطن: بدعم من رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين وبرعاية وتنسيق من محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وقع المهندس محمد علي أبو شهلا ممثلا عن الحرازين، ووزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني، ورئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل اليوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مدرسة حكومية ثانوية نموذجية نوعية في مدينة البيرة وذلك بحضور المهندس عامر السفاريني، والمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس.

وقالت د.غنام: إن "هذه المدرسة الابداعية ستبنى وفق معايير متطورة وتستند لتجارب مدارس دولية واقليمية من حيث المنهاج وأساليب التدريس ما يسمح لها بالإسهام الفعال في اعداد جيل مثقف قادر على البحث العلمي والتطوير ومؤهل للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية"، مبينة أن المدرسة ستكون الحكومية الأولى من نوعها ونموذج متميز في فلسطين ستتبع وزارة التربية والتعليم وسيشكل لها مجلس امناء لإدارتها وفق اعلى المعايير لضمان استمراريتها وتطورها في جميع المجالات.

وأشارت، إلى أن المدرسة ثمرة للتعاون والشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة ورجل الأعمال الحرازين وبلدية البيرة، لاستيعاب طلبتنا المميزين والمتفوقين غير القادرين على التسجيل في المدارس الخاصة، مشيرة الى أنها تأتي ضمن سلسلة مدارس ومشاريع تنموية صحية وتعليمية ينفذها الحرازين في عدد من محافظات الوطن.

وعبرت المحافظ غنام، عن تقديرها لجهود الحرازين ودعمه المتواصل خاصة في مجالي الصحة والتعليم لشعبنا، مشيرة الى عمق ارتباط الفلسطيني بأرضه وشعبه أينما تواجد.

بدوره، ثمن وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني هذا الدعم المعبر عن انتماء رجل الأعمال الفلسطيني حماد الحرازين لفلسطين ولقطاع التعليم فيها، مشيرا إلى أن المدرسة ستدرس المنهاج الحكومي، بالاضافة الى مناهج اضافية أخرى إن امكن، بالاضافة الى التركيز على النشاطات اللامنهجية. وبما يؤكد على الحق في التعليم الذي تسعى الوزارة لتجسيده. شاكراً المحافظ غنام على تنسيقها للجهود لبناء المدرسة، ومشيدا بالمشاريع والمدراس التي ينفذها الحرازين في كافة محافظات الوطن .



من جانبه شكر اسماعيل رجل الاعمال الحرازين والمحافظ غنام على هذه الخطوة، مؤكدا أن بلدية البيرة قدمت قطعة الأرض وهي على جاهزية واستعداد لمتابعة المشروع فورا ومساهمتها في تسهيل مهام القائمين على انشاء المدرسة. لافتا الى أن هذه المدرسة ستساهم في استيعاب المزيد من طلبتنا وخاصة المتميزين منهم.

أما أبو شهلا، فقد نقل اعتزاز الحرازين بوطنه والشعب الفلسطيني، مؤكداً على ان ما يقوم به من مشاريع تخدم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في مجالي الصحة والتعليم هو واجبه نحو وطنه، ومشيرا إلى خصوصية هذه المدرسة كونها ستعمل على تهيئة الطلبة في مجالات متنوعة وعديدة أكاديمياً واجتماعياً وجسدياً وبدنياً.