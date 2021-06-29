"انجاز فلسطين" تحتفل باختتام مسابقة إبداعات شبابية بفوز مبادرة "تاريخ تك"

وطن: اختتمت مؤسسة إنجاز فلسطين مسابقة إبداعات شبابية للعام 2021 لأفضل مبادرة طلابية بفوز مبادرة "تاريخ تك" من مدرسة محمد علي المحتسب الثانوية في الخليل.

وحظيت المسابقة بمشاركة كبيرة من طلبة الجامعات والمدارس في 10 محافظات بما فيها القدس وغزة، حيث تجاوز عدد المبادرات المشاركة 22 مبادرة، تنوعت مجالاتها بين سياحية وبيئية ودعم المرأة والشباب، تأهلت منها 10 مبادرات للمشاركة في المنافسة النهائية (اعرف بلدك، القدس هي الطريق، تاريخ تك، تلسكوب، حَ نعمرها، عيوننا إليك، لتضمن بقاءك قطاع منتجات احتلالك، نبضات قلب، ننهض بالهمم، هيا معاً لنُغير).

وهدفت المبادرة الفائزة إلى المساهمة في الحفاظ على موروثنا الثقافي والتاريخي والأثري من خلال تشجيع السياحة الداخلية في مدينة الخليل عامة والبلدة القديمة خاصة كونها مركزا حضاريا لأباءنا واجدادنا في هذه المدينة من خلال توفير المعلومات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ولربط التكنولوجيا بالتاريخ انطلقت فكرة المبادرة حيث تم تصميم كود لكل معلم أثري تاريخي وربط الكود مع موقع يحتوي على المعلومات اللازمة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأسهمت المسابقة التي أطلقتها إنجاز فلسطين هذا العام للمرة الأولى بدعم وتمويل الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، في توظيف طاقات الشباب بشكل إيجابي وتشجيعهم دورهم في تنمية مجتمعاتهم، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، وراعت المسابقة أن تكون المبادرات ذات صلة بالتحديات والمشكلات التي يواجهها المجتمع.

من جهتها، أوضحت المديرة العامة لإنجاز فلسطين أ. رانيا قطينة أن المؤسسة اطلقت البرنامج بهدف استكشاف قدرات شبابنا وإبداعه وتعزيز تجاربهم وخبراتهم، وتفعيل دورهم ومسؤوليتهم تجاه مجتمعهم والأخذ بزمام الأمور، وتوفير المساحة المناسبة لهم لخلق أفكار مبتكرة ما يعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة، وذلك في إطار تنافسي يجمع الطلبة المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ ثقافة المبادرة والريادة بين الشباب، والتواصل الفعال في المجتمع.

وأعربت قطينة عن شكرها لكافة الطلبة المشاركين وكافة المتطوعين الذين عملوا مع الطلبة لتنفيذ مبادرات متميزة، واصلة شكرها للجنة التحكيم على جهدهم ودورهم في المتابعة والتقييم.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة التحكيم أ. هانيا البيطار "إن شبابنا تميز بأفكار رائعة وشغف للعمل الجماعي وهي كانت أحد المعايير التي نظرت لها لجنة التحكيم"، ولفتت إلى أن لجنة التحكيم قيمت المبادرات الأكثر تميزاً من حيث مستوى الابداع والابتكار والمستفيدين منها، بالإضافة إلى الجدوى والأثر الذي حققته واستدامتها.

وشملت لجنة التحكيم كل من مدير دائرة النشاطات الثقافية في وزارة التربية والتعليم حامد أبو مخو، ورئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، ومديرة المؤسسة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" هانيا البيطار، والرئيس التنفيذي لحاضنة الاعمال "الجبل" سائد كرزون.

ويُشار إلى أن المبادرات نُفذت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع شريحة واسعة مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبإشراف نخبة من المدربين والمتطوعين.

وتأتي "إبداعات شبابية" تتويجاً وختاماً لبرنامج القيادة المجتمعية الهادف بناء قدرات الشباب في بناء وتطوير مبادرات مجتمعية تعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمعهم، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا قادة قادرين على إحداث التغيير الإيجابي وبناء مستقبل زاهر لوطننا فلسطين.