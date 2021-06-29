الأداة العقائدية الدينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي



كتب: فادي أبوبكر

استخدمت الحركة الصهيونية منذ نشأتها الأداة العقائدية الدينية في عملية استقطاب المهاجرين اليهود حول العالم، و عسكرة وتجييش المجتمع الإسرائيلي من أجل سلب الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين مسلمين كانوا أم مسيحيين، وما زال البعد الديني والعقائدي حتى يومنا هذا، هو المُسيطر الأكبر على عقلية الاحتلال الإسرائيلي بكافة مكوناته وتمثلاته في مواصلة إجرامه وتحريضه بحق الفلسطيني بصفته عربي ومسلم ومسيحي.

وقد شهدت فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب ( 2017-2021)، توغلاً أكبر في المسألة العقائدية والدينية، حيث أن قرارات وإعلانات إدارة ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة موحّدة لـ "إسرائيل"، شكّلت دخولاً واضحاً وفاضحاً وصريحاً في المسألة الدينية، وهناك تيار داخل الولايات المتحدة الأمريكية كان له أثر كبير في استصدار هذا القرار (المسيحيون الجدد والمسيحيون الصهاينة)، وهو تيار ثابت وموجود بقوة يؤمن بأن "قيام اسرائيل هي مشيئة الله"، وبالتالي لا يوجد نقاش سياسي أو قانوني في هذه المسألة، ويتعاملون معها من منظور عقائدي بحت.

وليس المقصود أن الدخول الغربي وتحديداً الأميركي في المجال الديني هو أمر جديد، بل هو قديم متجدد، و فُتح على مصراعيه في عهد الرئيس ترامب وما بعده، حيث إزدادت وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وقيامهم بخط شعارات مسيئة للرسول في مختلف المناطق الفلسطينية، كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو/ تموز 2017 بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة صلاة الجمعة وإغلاق مداخل البلدة القديمة، وتثبيت بوابات الكترونية على مدخل المسجد الأقصى في سابقة منذ احتلال القدس عام 1967. وفي أواخر شهر رمضان من عام 2021، حاولت شرطة الاحتلال إغلاق مدرجات حي "رأس العامود" بالقدس، والسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتنظيم مسيرات استفزازية في الأحياء الفلسطينية من المدينة واقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى. إلا أن كافة محاولات ومخططات الاحتلال فشلت بفعل هبة الشباب المقدسي وإرادته وصموده في وجه المحتل.

يقول الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود عباس في كتابه " الاستقطاب الديني والعرقي في إسرائيل" أن "المسألة اليهودية لم تُعرف إطلاقاً في العالم الاسلامي، بمعنى أن اليهود لم يتعرضوا للاضطهاد أو الملاحقة في ظل الحكم الاسلامي المتعاقب، لأنهم كانوا ولا زالوا يُنظر إليهم على أنهم أهل كتاب وجزء من المجتمع، وليسوا غرباء عنه". ويسرد الرئيس عباس مثالاً عن اليهود المغاربة: "هو أن جيلاً كاملاً من يهود المغرب لا زال يذكر ملك المغرب الراحل محمد الخامس الذي رفض تطبيق أحكام وقوانين الفاشية على اليهود إبّان الحرب العالمية الثانية، وأصر على حمايتهم باعتباره أمير المؤمنين وليس زعيم المسلمين، أي أنه أمير المؤمنين بالله واليهود منهم وهم رعاياه مثلهم مثل المسلمين".

لم تشهد سنوات الاحتلال الـ 73 دخول فلسطيني أو عربي أو إسلامي في المسألة اليهودية، بل العكس تماماً، فقد امتنعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ( كونها حركة لا أيديولوجية) ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عن إبراز البعد الديني للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، رغم وعي قيادتها باستخدامات الحركة الصهيونية له كأداة في الإحلال والاستعمار الإستيطاني.

ورأى حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة في مقابلة تلفزيونية أجرته معه فضائية فلسطين في العام 2018: أن " إعلانات وقرارات ترامب وفّرت للفلسطينيين فرصة حقيقية لفتح الملف العقائدي الديني والاشتباك به، وأن البعد العقائدي لقرار ترامب قدم للفلسطينيين دعم دولي غير مسبوق، فانتقاد بابا الفاتيكان بشكل علني لقرار ترامب، مهم للغاية كونه يمثل طيف مسيحي أساسي. كما أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأزهر يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني من عام 2018م، يمثل بحسب زملط تحدي وتصدي لهذا البعد الديني برسالة سامية وأممية من الشعب الفلسطيني. إلى جانب ذلك فإن هناك حراك مسيحي فلسطيني دائم يلعب دور مهم تجاه الرأي العام في واشنطن".

في أهمية البعد الديني كأداة للمواجهة، فإن نجاح الحراك الشعبي وانتصاره في معركة البوابات الالكترونية بالمسجد الأقصى عام 2017، وهبّة باب العامود عام 2021، لم يكن ليتم لولا حضور البعد الديني العقائدي، حيث أن الوازع الديني شكل أساساً قوياً لنجاح الحراك الشعبي الذي غلب عليه غياب السيطرة الحزبية، وكان من أهم أسباب الانتصار، لأن الوازع الوطني يخلق تجاذبات كبيرة أسس لها وزرعها الانقسام السياسي.

من جهةٍ أخرى ، فإن ما جرى من موجة سخط في الشارع العربي والاسلامي، وحملات مقاطعة واسعة للبضائع والمنتجات الفرنسية ، كرد فعل على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسيئة للإسلام في شهر تشرين ثاني/ أكتوبر 2020، يُشكّل نموذجاً يدعو للتأمل في أهمية البعد الديني كأداة للمواجهة، خصوصاً وأن المقاطعة امتدّت من دول الخليج العربي التي تمتلك علاقات تجارية واقتصادية قوية مع فرنسا، وشملت دول المغرب العربي ومصر والسودان وتركيا وإيران، كما شملت العديد من الدول العربية والإسلامية، في سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، أجبرت ماكرون على التراجع والدعوة إلى وقف المقاطعة.

إن هذه النماذج تستدعي قراءة فلسطينية تأمليّة عميقة، وتحتّم إجراء تغيير في قواعد اللعبة، وأن يكون للمسألة العقائدية الدينية حيزاً أكبر في الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية، بما لا يودي إلى الخلط بين السياسي والدعوي، أو الغرق في مستنقع التعصّب والتطرّف، حيث أن المقصود هو إضفاء مفاهيم متجدّدة على الخطاب والعمل النضالي الفلسطيني، تكون انعكاساً لخطاب ومفاهيم "أمير المؤمنين"، لبلورة صورة نمطية مفادها أن فلسطين هي الحامية والحضن لكل المؤمنين، على عكس الصهاينة الإسرائيليين.

إن ضياع الشارع العربي والإسلامي وعدم غليانه بحجم الحدث يعود إلى ضياع الشارع الفلسطيني الذي يعاني من اختلال في المعيار الإجماعي الوطني وتجاذبات وتنافرات كبيرة بفعل الانقسام السياسي الفلسطيني ، وعليه فإنه لا يمكن انتظار حراك شعبي عربي وإسلامي بالمستوى المطلوب، إلا بتعزيز العقائدي في الوعي الفلسطيني أولاً، كون هذا البعد أو المجال هو الأهم في ظل تحديات المنطقة، وحينها يمكن زيادة إمكانات سرعة انتشار العدوى للعواصم العربية والإسلامية.

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