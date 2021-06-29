سلطات الاحتلال تنقل الأسير جمال الطويل من عزل "هشارون" إلى "أيلون"

وطن: قامت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، بنقل الأسير جمال الطويل من عزل سجن "هشارون" إلى عزل "أيلون".

وأفادت عائلة الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الطويل، علماً أنه يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 27 على التوالي رفضاً لاستمرار اعتقاله واعتقال ابنته بشرى إدارياً.

يذكر أن الأسير الطويل والمحتجز في زنازين معتقل "هشارون"، تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 16 عاماً، وأن معظمها اعتقالات إدارية، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً مطلع الشهر الجاري، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وأعلن مباشرة إضرابه المفتوح عن الطعام.

ويعاني الأسير الطويل، حالياً من هزال ودوخة وأوجاع متفرقة في أنحاء جسمه وخسر الكثير من وزنه، ولا يتناول سوى الماء ويرفض تناول المدعمات، ورغم حالته الصحية إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية.