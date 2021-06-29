مستوطنون ينصبون 20 بيتا متنقلا شرق بيت لحم

وطن: نصب مستوطنون عددا من البيوت المتنقلة "كرافانات" في اراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس محلي قروي كيسان أحمد غزال، بنصب المستوطنين، خلال اليومين الماضيين، قرابة ٢٠ بيتا متنقلا اضافيا، في اراضٍ غرب القرية تم الاستيلاء عليها قبل فترة، محاذية لمستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على اراضي المواطنين.

وأشار الى ان المستوطنين استولوا على الأرض التي تقدر مساحتها بأكثر من ٥٠ دونما، وشقوا طرقا وأقاموا بنية تحتية، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية على الأراضي التي استهدفت بالاستيلاء عليها.