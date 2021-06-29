مصرف الصفا يعقد اجتماع هيئته العامة لسنة 2020 وينتخب مجلس ادارة جديد

وطن: عقدت الهيئة العامة لمصرف الصفا الإسلامي يوم الاثنين الموافق28/6/2021 اجتماعها العادي للعام 2020، في مقر ادارته العامة في رام الله، متخذاً الاحتياطات والتدابير الوقائية وإجراءات السلامة العامة وتحديد عدد الحضور انسجاماً مع تعليمات حالة الطوارئ حيث كان أيضاً جزء من الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة ، وحضور كل من المدير العام للمصرف السيد نضال البرغوثي، والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف د. أيمن البدارين ،وممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية السيد وسيم خضيري، وممثل هيئة سوق رأس المال السيد مراد الجدبة، وممثل مراقب الشركات السيد بلال كتانة، وممثل شركة ديلويت أند توش السيد محمد الحاج، والمستشار القانوني للمصرف الاستاذ وليد عساف، علاوة على عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين. وافتتح الجلسة ممثل مراقب الشركات بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بأغلبية مساهمي المصرف وبنسبة 91% من رأس المال.

وجرى خلال الاجتماع عرض التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية كما في 31-12-2020، علاوة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والمصادقة عليها.كما تم ابراء ذمة مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف، يضم ستة ممثلين عن بنك القاهرة عمان، إضافة إلى ممثل واحد عن كل من جامعة النجاح، والمؤسسة المصرفية الفلسطينية، وصندوق ادخار شركة المشروبات الوطنية، بالاضافة الى معالي السيد محمد كمال حسونة، والسيد إياد الحجة.

أما بخصوص المدقق الخارجي فقد تم اعادة انتخاب شركة ديلويت أند توش، كمدقق حسابات خارجي للمصرف عن السنة الحالية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

من جهته، أكد الاستاذ يزيد المفتي رئيس مجلس ادارة المصرف في كلمته، حرص مجلس ادارة "الصفا" وادارته على الارتقاء بدوره في خدمة القطاع المصرفي والعملاء، رغم كافة التحديات والآثار السلبية لجائحة "كورونا" على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولفت إلى نجاح المصرف على فرض نفسه بقوة ضمن القطاع المصرفي.

وقال: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال فترة الجائحة التي سادت خلال العام 2020، فقد تمكن المصرف من تحقيق نمو في محفظة التمويل، حيث ارتفعت لتصل إلى حوالي 175 مليون دولار في نهاية العام 2020، مقارنة بحوالي 109 ملايين دولار في نهاية العام 2019.

وتابع: بلغت نسبة صافي التمويلات المتعثرة 1.48%، من اجمالي التمويلات، كما بلغ رصيد ودائع العملاء حوالي 203 ملايين دولار في نهاية العام 2020 مقارنة بحوالي 134 مليون دولار في نهاية العام 2019، وقد بلغت إيرادات المصرف من التمويلات والاستثمارات حوالي 5.2 مليون دولار في نهاية العام 2020 مقارنة بحوالي 4.5 مليون دولار في نهاية العام 2019.

وبخصوص إدراج اسهم المصرف في البورصة أشار إلى وجود تواصل مع الجهات الرقابية والجهات ات العلاقة لادراج أسهم المصرف في بورصة فلسطين، معربا عن أمله في أن يتم ذلك قريباَ.

وأكد على أن المصرف سيواصل مساعيه لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، وتقديم خدمات متميزة للعملاء، بما ينعكس إيجاباً على العملاء والمساهمين والقطاع المصرفي بشكل عام.

بدوره عقب السيد نضال البرغوثي المدير العام للمصرف على اجتماع الهيئة أن مصرف الصفا رغم حداثته إلا أنه استطاع أن ينجز الكثير على صعيد صناعة العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين، مشيراً أن مصرف الصفا نجح في الاستحواذ على ثقة عملائه من خلال رفدهم بمنتجات وخدمات مصرفية تحقق تطلعات جميع احتياجات الأفراد وكافة الشرائح والفئات،وأشار ايضاً ان المصرف يشهد في العام 2021 نقطة تحول في النتائج المالية ليحقق نقطة التعادل ويبدأ بتحقيق ارباح نهاية هذا العام ان شاء الله.

كما أشار البرغوثي إلى مساهمة المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على شتى الفئات المجتمعية خاصة خلال الجائحة. حيث ساهم المصرف بدعم واسناد جهود الجهات المختصة في مكافحة جائحة "كورونا"، تحديدا بالتبرع للقطاع الصحي من خلال جمعية البنوك، والقيام بتقديم الخدمات المصرفية بطريقة تتلاءم والوضع العام، واستمر المصرف بتعزيز التوعية المجتمعية بالصيرفة الإسلامية بشتى الوسائل، ومن ضمنها رعاية البرامج المتعلقة بتوعية الجمهور عن الصيرفة الإسلامية.