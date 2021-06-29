الأسير قصي حمدية من جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الاحتلال اعتقل الأسير حمدية عام 2003 بعد محاصرة المنطقة الشرقية من بلدته اليامون، ومداهمة منزل عائلته، ومن ثم جرى نقله إلى التحقيق، ووجهت له تهمة المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال اجتياح مدينة جنين عام 2002.

وأضاف سمور، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير حمدية حكماً بالسجن الفعلي مدة 28 عاما.