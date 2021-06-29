شركة Pal Pay وبلدية ترقوميا توقعان اتفاقية تعاون لشحن عدادات الكهرباء والمياه وتسديد الفواتير وخدمات البلدية

وطن: وقعت شركة Pal Pay وبلدية ترقوميا اليوم الاثثنين اتفاقية تعاون لشحن عدادات الكهرباء والمياه وتسديد الفواتير وخدمات البلدية.

وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في مبنى بلدية ترقوميا بحضور رئيس البلدية عبد المنعم فطافطة ومدير البلدية محمد شلالفة والمدير المالي معتز شلالفة ورجل الاعمال محمد علي فطافطة وعضو البلدية حجازي أبو حلتم، ومن شركة PalPay حضر المدير العام معاوية القواسمي ومدير فرع ترقوميا (بنك فلسطين) شاهر ناصر الدين ومدير دائرة المبيعات شفيق بالي ومدير علاقات العملاء يوسف زيد وموظفي وحدة خدمات التجار مصطفى سلهب وباسل اجبارين وسعد دودين.

ومن جانبه رحب رئيس البلدية عبد المنعم فطافطة بالضيوف، مؤكداً على رؤيا بلدية ترقوميا "معاً نحو ترقوميا منظمة ونظيفة وآمنة ومزدهرة ويحظى فيها المواطن بخدمات أفضل ومواطنها واعٍ ومنتمً " ، واشار الى مواكبة التطور في مختلف الميادين والنواحي التطويرية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التعاون بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص و ان الخطط والمشاريع والنشاطات والخدمات التي تقوم بها بلدية ترقوميا بإدارتها الرشيدة وخاصة في الفترة الاخيرة مختلفة جملة وتفصيلا لما سبقه في السنوات الماضية لقد كانت الفترات السابقة تعتمد على جهود شخصية بسيطة اما هذا الفترة فهي مجهودات جماعية واهتمام تعاوني مكثف من قبل البلدية لإنجاح تقديم الخدمات على اكمل وجه ومواكبة التطور للأعوام القادمة ومن اجل التخفيف على المواطنين وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين باقل جهد واقل تكلفة ورضى المواطن اغلى ما نملك .

من جانبه، شكر معاوية القواسمي البلدية على ثقتها بشركة PalPay كما عبر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي بعد نجاح متواصل لعمل الشركة ، وقال بأن الشركة لم تسجل أي أخطاء في نظامها على مدار عملها مع المؤسسات وأثبتت نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حياتهم عند استخدام خدمات الدفع الالكتروني التي تقدمها.

وقدم القواسمي نبذة عن شركة PalPay والتي عبر عن فخره بها ، حيث صممت كافة أنظمة الشركة على أيدي فلسطينية ، حيث فازت الشركة بالمركز الأول في مسابقة سيتي بنك العالمية وأضاف بأن الشركة مرتبطة مع عدد من البنوك الفلسطينية والتي تتيح للمشتركين تسديد الفواتير من خلال التطبيقات البنكية وأيضا من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية "PalPay محفظتي" والذي يمكن لكل المواطنين تحميله على الهاتف الذكي واستخدامه في تسديد وشحن كافة الخدمات من دون الحاجة لحساب بنك.