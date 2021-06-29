الصحة: لا وفيات وتسجيل 162 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، قلقيلية 2، جنين 3، الخليل 3، قطاع غزة 150".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 3، ضواحي القدس 1، رام الله 2 ".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 8 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 497,232 بينهم 359,393 تلقوا الجرعتين من اللقاح.