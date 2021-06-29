قوات الاحتلال تقتحم سلوان وتهدم منشآه تجارية وتعتدي على الأهالي بالضرب وقنابل الغاز

وطن: هدمت قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في حي البستان ببلدة سلوان، عقب محاصرته وإغلاق مداخله، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلا.

واقتحمت نحو 20 دورية لشرطة الاحتلال صباح اليوم الحي، وباشرت بهدم ملحمة تعود ملكيتها للمواطن نضال الرجبي، بعد رفضه تنفيذ اخطار مسبق بهدمها ذاتيا.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل المواطنين في الحي ومحيطه لتفريقهم، واعتدت على الأهالي بالضرب وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لمخططات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم.

وانتهت أمس مهلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي منحتها لأهالي حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بعمليات الهدم وإلزام أصحاب المنازل غرامات ومبالغ باهظة تكاليف الهدم ودوريات الحراسة.

وقال الهلال الاحمر انه سجل 4 اصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة، واحدة منها بالرصاص المطاطي في الصدر نقلت للمشفى وثلاث إصابات بالغاز عولجت ميدانياً