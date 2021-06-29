وزير خارجية الاحتلال يزور الإمارات ويصفها بـ"التاريخية"

وطن: توجه وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد صباح الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الامارات، حسب ما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال في بيان صحفي.

وقالت خارجية الاحتلال في بيانها "ينطلق وزير الخارجية يائير لبيد في الدقائق المقبلة إلى الإمارات العربية المتحدة في اول زيارة من نوعها".

ونشر لبيد بعد دقائق تغريدة مرفقة بصورة له في الطائرة قال فيها "انطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتنياهو الإمارات في آذار/مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء للاحتلال يقدم على الخطوة، إلا أن "خلافا" مع الأردن انذاك حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة، حسب ما قاله الاعلام العبري.