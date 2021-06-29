خلال العدوان على غزة .. الاعلام العبري يكشف تفاصيل تسلل طائرة مسيرة مفخخة الى فلسطين المحتلة

وطن: كشفت الصحافة العبرية، مساء امس الاثنين، عن حدث امني خلال العدوان "الاسرائيلي" الأخير على قطاع غزة.

ووقع الحادث الأمني على السلك الفاصل بين فلسطين المحتلة والأردن، تمثل بتسلل طائرة بدون طيار داخل الأراضي المحتلة، وفق صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.

وقالت الصحيفة انه في اليوم الخامس من العدوان على غزة، رصدت الرادارات التابعة لجيش الاحتلال طائرة مُسيرة تحاول اختراق المجال الجوي لمنطقة بيسان على الحدود مع الأردن.

واعلن الاحتلال حينها عن اسقاطها بصاروخ مضاد، وتلاه اعلان من رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو ان الهدف كان عبارة عن طائرة مُسيرة مفخخة وهي من الصناعة الايرانية، وفق زعمه.

واضاف نتنياهو، أنها انطلقت من العراق أو سوريا وكان المقصود أن تنفجر في اراضي المحتلة من (إسرائيل).