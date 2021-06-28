مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتتواصل فعاليات الإرباك الليلي قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا، وتعمل وحدة الكوشوك على حرق أعداد كبيرة من الإطارات التي تغطي سماء المنطقة وأربكت المستوطنين المتواجدين على الجبل.

فيما تقمع قوات الاحتلال ومستوطنيه الشبان الرافضين لمحاولات المحتل السيطرة على الجبل.