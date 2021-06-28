ماليزيون يخترقون شركة إسرائيلية تجند الطلاب والخريجين

وطن: نقل موقع (I24 News) الإسرائيلي عن مصادر في دولة الاحتلال، بأن قراصنة من ماليزيا تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات لمئات آلاف طلاب الجامعات، التي تعود لشركة إسرائيلية تقوم بتجنيد الطلاب والخريجين.

وأشارت إلى أن القراصنة أعلنوا أنهم اخترقوا قاعدة بيانات شركة " Academe " وحصلوا على عناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، والعناوين الشخصية، وأرقام الهواتف.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن خبير أمن معلومات مختص قال إن القراصنة حصلوا على بيانات 280 ألف طالب جامعي.

العام الماضي، أعلن الاحتلال تعرض عدد من شركاته لهجوم وقرصنة إلكترونية واسعة ومنظمة، طالت 40 شركة في مجال البرمجيات، بينها شركات مسؤولة عن نقل معدات طبية وأمنية.

وقال جهاز "السايبر" الإسرائيلي؛ إن "إحدى هذه الشركات هي شركة البرمجيات عميتال، التي توفر خدمة لشركات خدمات ونقل معدات طبية وأمنية، وبينها شركات مسؤولة عن نقل اللقاحات في إسرائيل"، لافتا إلى أن عددا من الهجمات وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح موقع (I24 News) الإسرائيلي "خلال الهجوم على شركة عميتال، تمكن القراصنة من مهاجمة شركات توفير معدات وخدمات أخرى تتعامل معها هذه الشركة الإسرائيلية"، منوها إلى أن جهاز السايبر الإسرائيلي يتحدث عن هجوم واسع.

وأشار الموقع إلى أنه "تم تحذير الشركات الإسرائيلية بعد الهجوم على شركة عميتال، وليس من الواضح حجم الأضرار بسبب الهجمات"، مؤكدا أن الأجهزة الإسرائيلية المختصة طالبت الشركات بالبقاء متيقظة وفحص جهازها الأمني.

من جانبه، ذكر موقع "ويللا" العبري أن "40 شركة عميلة لشركة عميتال للبرمجيات، تأثرت باختراق استهدف الأخيرة إلكترونيا"، مضيفا أنه "قد تكون هناك دولة أو عناصر معادية وراء هذا الاختراق"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار الموقع إلى "مخاوف شديدة من أن الهجوم سيعطل إطلاق الطرود والشحنات إلى إسرائيل"؛ نظرا لأن شركة عميتال تقوم بتسويق برامج لشركات في مجال السمسرة الجمركية.