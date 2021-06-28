وفاة مواطن بحادث سير في الخليل

وطن: توفي مواطن يبلغ من العمر 72 عاماً، مساء اليوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة نتيجة حادث سير وقع على مدخل مدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادث وقع بين مركبتين على مدخل مدينة الخليل الشمالي وأدى إلى وفاة مسن وإصابة 3 أشخاص آخرين نقلوا إلى مشافي الأهلي والميزان في المدينة لتلقي العلاج.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة مرور المحافظة للوقوف على ملابساته.