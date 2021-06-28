عمار دويك: تشكيل فريق قانوني والتواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لبلورة موقف مشترك من الاعتداءات على الصحفيين

وطن: أعلن الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن وجود اتفاق مع نقابة الصحفيين ومؤسسة الحق ومركز القدس للمساعدة القانونية على تشكيل فريق قانوني والتواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لبلورة موقف مشترك من التطورات الخطيرة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين، وذلك لمتابعة جميع القضايا والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات أثناء ممارستهم عملهم الصحفي في تغطية التظاهرات السلمية التي جرت خلال اليومين الماضيين في مدينة رام الله احتجاجاً على مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

جاء ذلك عقب الاستماع إلى الافادات التي تقدمت بها مجموعة من الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لاعتداءات أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية التظاهرات السلمية.

وتعقيباً على شهادات وافادات الصحفيين، قال الدويك انه ومن خلال الشهادات الحية والتوثيقات المباشرة التي تقوم بها الهيئة والعمل الميداني وعمل شركائنا من نقابة الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان، نرى وجود استهداف متعمد للصحفيين وخاصة النساء من خلال الاعتداء بالضرب أو خطف الكاميرات أو أجهزة الاتصال المستخدمة في التصوير، مضيفاً أن عدم تدخل من الأمن لتوفير الحماية لهم بالرغم من ان البعض طلب الحماية يحول دون قيام الصحفيين بدورهم في الميدان.

وطالب الدويك بضرورة توفير الحماية للصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني خاصة النساء، ومحاسبة ومعاقبة كل من اعتدى على الصحفيات والصحفيين خلال اليومين الماضيين، وإعادة أجهزة الاتصال التي تمت مصادرتها.

وأكد الدويك ان لجنة من المحامين والمستشارين القانونيين من الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين ومؤسسة الحق ومركز القدس للمساعدة القانونية قد تم تشكيلها لمتابعة كل الافادات والشكاوى بشكل قانوني مع الجهات المختصة.

وأشار إلى ان الفريق القانوني يرحب بالمؤسسات الرغبة في الانضمام اليه.