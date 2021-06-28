بريطانيا: أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا منذ 5 أشهر

وطن: سجلت وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، 22868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 30 يناير، بينما تراجع عدد الوفيات اليومية إلى 3 حالات.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22868، مقارنة مع 18270 السبت و14876 الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4755078 إصابة.

وتعتبر حصيلة اليوم أعلى ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ يوم 30 يناير حينما بلغ هذا العدد 23138 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 23 السبت و11 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128103 أشخاص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.454 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.583 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT