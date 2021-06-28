99 شبكة ومنظمات حقوقية وأهلية: ندين اغتيال الناشط بنات، وانتهاكات الأجهزة الأمنية للحق في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي

وطن: أدانت 99 شبكة ومنظمة حقوقية وأهلية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، الخميس الماضي.

وقالت المؤسسات في بيان لها، الاثنين، "نحن المؤسسات والائتلافات الحقوقية والأهلي الموقعة أدناه نعلن إدانتنا للتصفية الجسدية (الاغتيال) للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشح لانتخابات المجلس التشريعي نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الامنية للسلطة فجر الخميس (24/6/2021) في محافظة الخليل.

واعتبر الموقعون على البيان "هذه الجريمة انتكاسة لحرية الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، ناهيك عن كونها إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني ووصمة عار إضافية في جبين حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية يندى لها جبين كل فلسطيني وفلسطينية وكل حر في العالم".

فيما يلي صورة عن البيان: