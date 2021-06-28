الصالحي: حزب الشعب لم يعد جزءا من حكومة اشتية

وطن: أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني استقالة د. نصري أبو جيش من الحكومة الفلسطينية والتي قدمها اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتيه تنفيذا لقرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني.

وأضاف الصالحي في بيان وصل وطن، يقول: وإذ يشكر الحزب الحكومة ورئيسها على احترامها لدور الحزب وللرفيق نصري ورفضها لاستقالته، إلا ان هذه الاستقالة نافذة منذ اليوم وان حزب الشعب الفلسطيني لم يعد ممثلاَ في حكومة الدكتور محمد اشتية، ويجدد دعوته لها بالاستقالة.

وأمس الأحد، أعلن الصالحي، انسحاب الحزب من الحكومة، داعيا الحكومة لتقديم استقالتها بعد فشلها في حماية الحريات العامة.

وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر شبكة وطن الإعلامية إن اللجنة المركزية لحزب الشعب اتخذت قرارا بالانسحاب من الحكومة، وسوف يقوم وزير العمل نصري أبو جيش بتقديم استقالته في جلسة الحكومة الأسبوعية غدا الاثنين.

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