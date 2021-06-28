عائلة بنات تطالب بلجنة تحقيق دولية في مقتل الناشط نزار وترفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة

عائلة نزار بنات في مؤتمر صحفي:

- نطالب بتحقيق دولي في جريمة مقتل نزار ولن نتواصل مع الجهات الرسمية إلا بمكون دولي

-نحمل المسؤولية عن جريمة قتل ابننا لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح ولكل من جهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين.

- نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب.

- الرئيس عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة

- معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة كان منصباً على تهريب جثة نزار، وحتى الآن لم تتواصل معنا أية جهة رسمية

- قُتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية

وطن: طالبت عائلة الناشط نزار بنات بلجنة تحقيق دولية للوقوف على حيثيات وملابسات مقتل ابنا أثناء اعتقاله، فجر الخميس الماضي، من قبل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل.

وأكدت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم في الخليل، إنها لن تتواصل مع الجهات الرسمية في التحقيق إلا بمكون دولي، معربة عن رفضها لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية و"هذه شريعة الغاب"، وفق العائلة.

وحملت المسؤولية عن جريمة قتل نزار لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيرا للداخلية ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح ولكل من مدير الوقائي في الخليل جهاد زكارنة ونائبه ماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين.

وأكدت العائلة أن الرئيس محمود عباس لم يتصل بالعائلة ولم يكترث بالجريمة، كما لم تتواصل أي جهة رسمية مع العائلة حتى الآن.

وبيّنت العائلة أن معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة كان منصباً على تهريب جثة نزار. وقالت إن نزار قُتل وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية وسريعة.

وقال خليل بنات والد نزار إن ما حدث لنزار جريمة قتل متكاملة الأركان من حيث الإيحاء والتكليف والتنفيذ والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس معالم الجريمة، علما أن عناصرها ظاهرة، حتى إخفاء الجريمة، افتقرت الى ادنى درجات الذكاء.

وأضاف: لقد قتل نزار وهو خالد في نومه، ظنا منه ان هناك امن وامان في بلد به امن وامان تحت حكم السلطة الوطنية.

وتابع: قتل نائما وهو مظلوم وشهيد كلمة ولم يرمي حجرا ولم يطلق رصاصة ، بل قال كلمة حق لإصلاح جوانب كان يراها مناسبة في علاج بعض الخلل من خلال الحوار والاقناع تحت عناوين العالم وقد استخدم حقا مشروعا وقعت عليه السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية.

وقال والد نزار إن من موجبات هذه المأساة ، اعتراف السلطة التي تدير حقوق الناس، بأن ما وقع جريمة يجب تحديد أطرافها ، وان تعترف بان الجريمة قد وقعت من خلال لجنة حيادية موثوقة تتكون عناصرها من ومكونات ذات طابع حيادي أخلاقي تعلن امام الملأ، ولا نقبل لجنة منقوصة عرجاء تمثل معظم عناصرها السلطة.

وطالب بتحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الامن، تخطيطا وتنفيذا ومراجعة وتقييما وايقاع للعقوبات ومكافئة ، متسائلا: اين كنتم عندما وقعت الجريمة ؟

وأضاف: بعد الكشف الواضح عن الجريمة، فإن من موجبات ذلك بدء عملية الاعتقال، لان الجريمة والمغدور بين أيديهم، وهم المسؤولون عن هذا الجانب، بالتالي يجب بعد الكشف البدء بعملية الاعتقال لمنفذي الجريمة ثم يترتب عليها المحاكمة السريعة لهم، الظاهرة للعيان لأن الانسان الصادق لا يخشى ضوء الشمس، وانما من يخشى ذلك هو من لا يعرف للحق طريقا.

وأكد أنه "لم يتم يتواصل المباشر من طرفنا مع أي جهة رسمية على الرغم من محاولات كثيرة بطريقة التفافية للوصول الينا ولكنهم لم يصلوا للمبتغى ولن يصلوا الى الهدف المرتجى".

وقال إن "الدماء التي نزفت على الأرض من شخص برئ نائم أصبحت في رقاب كل الاحرار، إن خذلتنا السلطة في التحقيق والاعتقال وايقاع العقوبة، انتم (الأحرار) سوف تساعدوننا وستكونوا لسان الحق".

وأضاف: هناك من أوحى ومن خطط وامر وحمل بالسيارة ومن حمل الأداة وهناك من خنق ومن حاول ان يزور، اوجه لهم رسالة من خلال سؤالين، هل سألت نفسك كم طفلا لدى نزار ؟ انهم خمسة أطفال. ثم هل سألت نفسك، كم عمر أصغر طفلة؟ عمرها لا يتجاوز الشهرين.. هذه ستقول في الصباح اين ابي، وفي المساء سوف تسال اين ابي؟

وتابع: ان كان لكم قليل من المبادئ انصفونا في الحقوق المعنوية ولسنا بحاجة لحقوق مادية.

ووجه كلمة لأبناء شعبنا قائلا: نزار مات من أجلكم الكم ومن اجل الكلمة الحرة، وارجو ان تكافئوه وتنصفوه لأنكم فوق التراب.

من جانبه، قال غسان بنات شقيق نزار، إن "لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة فارغة من مضمونها والنتائج التي ستخرج بها غير معترف بها، وما بني على باطل فهو باطل.. في قضية نزار لسنا بحاجة للجنة تحقيق لان الذين قتلوه موظفين رسميين".

وأضاف أن قضية نزار لم تعد قضية عائلة بنات أو قضية وطنية فقط بل تجاوزت ذلك وأصبحت قضية دولية، وطالب العائلة هو لجنة تحقيق دولية ومحلية مناصفة، وغير ذلك مرفوض نهائيا، تتكون من مؤسسات دولية وحقوق انسان دولية ومحلية، وغير ذلك مرفوض.

وشدد شقيق نزار على أن العائلة لم ولن تمنح السلطة أي كلمة أو صورة ولم ولن تتواصل مع السلطة إلا بمكون دولي.

وأوضح أن هناك تسلسل امني وظيفي في الجريمة يتمثل بمثل في رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح ومدير وقائي الخليل جهاد زكارنة، ونائبه ماهر أبو الحلاوة قائد القوة، وما تبقى من الذين قتلوا نزار.

وأضاف أنه كان الأجدر بالرئيس أن يتصل من الساعات الأولى بالعائلة، لكنه لم يتصل ولم يكترث، وبعد أربعة أيام قرأ الفاتحة على روح نزار.

وأكد أن "معظم قيادات الشعب الفلسطيني اتصلوا بنا حتى من هم خارج الوطن، ما عدا الرئيس لم يتصل ولم يكترث، وبعد 5 أيام عزا رئيس الوزراء اشتية عائلة بنات.. هذا استهتار وسلوك مهين وواضح انهم أعطوا الشرعية لقتل الشهيد المغدور نزار بنات".

وبيّن أن العائلة طلبت من الدكتور حازم الاشهب الانسحاب من اللجنة لان طريقة تشكيلها غير صحيحة وغير سليمة، وسيبقى ممثلا للعائلة في الجانب الطبي.

وأشار إلى أن عائلة بنات واحدة موحدة بجميع اطيافها داخل الوطن وخارجها، ولا يوجد رواية أخرى غير الرواية الرسمية للعائلة.



من جانبها، قالت جيهان بنات زوجة نزار، إنها ترفض أي لجنة تحقيق يشكلها من قاموا بالجريمة، "لأن من قتلوا زوجي لا يمكن يكون قاضيا".



وأضافت: نزار لم يمت. متسائلة "هل ذهب دم نزار سدا أم من أجل شعب ووطن يريد نزار؟

ولفتت إلى أنها عندما ذهبت إلى قبر نزار ورأت الكم الكبير من المواطنين الذين زاروا القبر وشاركوا في الجنازة، برد قلبها.