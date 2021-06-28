الإغاثة الزراعية تستلم شاحنة مساعدات لقطاع غزة من أهالي ترمسعيا

وطن: استلمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) شاحنة محملة بالمساعدات الانسانية قام بجمعها أهالي وبلدية ومؤسسات بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله استجابة لحملة " أغيثوا غزة الثالثة " التي أطلقتها الإغاثة الزراعية دعما واسنادا لأهلنا في قطاع غزة على إثر العدوان الأخير على القطاع.

و أشرف رئيس بلدية ترمسعيا وديع أبو عواد وعدد من ممثلي المجلس البلدي والمؤسسات في البلدة على عملية التسليم ، بالإضافة لطاقم الإغاثة الزراعية في محافظة رام الله يمثله مدير فرع رام الله السيد محمود القاضي و منسقة المشاريع رانية الأسمر .

وشملت الشحنة على 26 طن من المواد الغذائية و الإغاثية والتي كانت عبارة عن طحين ، سكر ، أرز ، زيت زيتون ، حبوب ، حليب أطفال ، زيت قلي ، شاي ، معلبات ، حفاظات أطفال ، حيث ستتولى الإغاثة الزراعية مهمة نقلها لقطاع غزة من خلال شركات القطاع الخاص و سيعمل طاقم الإغاثة الزراعية في قطاع غزة على استلام الشحنة و توزيعها على الأسر المتضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة .

وقال رئيس بلدية ترمسعيا وديع أبو عواد ان أهالي استجابوا لمختلف الحملات الإغاثية التي اطلقتها المؤسسات ومنها حملة " أغيثوا غزة الثالثة " بهدف تعزيز صمود الأسر و اسنادهم في مواجهة تداعيات العدوان و الحصار الخانق المستمر منذ سنوات .

وتوجه أبو عواد بالشكر لكافة أهالي ترمسعيا في الوطن والمهجر على استجابتهم السريعة للحملة ، كما ثمن دور المؤسسات المختلفة وعلى رأسها الإغاثة الزراعية لتنظيمها حملات إغاثة أهلنا في قطاع غزة .

من جانبها قالت منسقة الحملة لدى الإغاثة الزراعية في رام الله رانية الأسمر أنه فور إطلاق الحملة تم التواصل مع أهالي ترمسعيا والذين أبدوا تجاوبا سريعا معها ، حيث تم تشكيل لجنة من قبل البلدية للبدء بجمع التبرعات شملت مختلف مكونات وفعاليات البلدة ووصلت التبرعات التي قدموها للإغاثة الزراعية وحدها ل26 طن من المساعدات .

وقدمت الأسمر الشكر لأهالي بلدة ترمسعيا على ما قدموه خلال الحملة بالإضافة لثقتهم العالية بالإغاثة الزراعية و طواقمها التي ستتولى عملية نقل وتوزيع المساعدات ، كما أشارت الى أن إستجابة أهالي ترمسعيا للإغاثة غير مستغربة و انهم استجابوا لنداء الإغاثة الزراعية في حملات الأعوام السابقة .

يشار الى أن الإغاثة الزراعية وفور بدء العدوان على قطاع غزة أعلنت عن إنطلاق حملتها الإغاثية " أغيثوا غزة الثالثة " بهدف جمع الوحدات الغذائية والصحية لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من القصف العشوائي لمنازل المواطنين و الذي نتج عنه نزوح أعداد كبيرة تجاه مراكز الإيواء .