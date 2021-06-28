الصحافة العبرية: إخلاء بؤرة "افيتار" الاستيطانية من المستوطنين وإنشاء مدرسة دينية مكانها

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الاحتلال توصلت إلى تسوية مع مستوطني بؤرة"أفيتار" الاستيطانية الواقعة على قمة جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وبحسب الصحيفة فإنه سيتم إخلاء البؤرة من المستوطنين بشكل مؤقت مع الإبقاء على المباني على حالها حيث يستم تحويل البؤرة إلى مدرسة دينية وعسكرية.

يُذكر أن أهالي بيتا تصدوا لهذه البؤرة عبر المقاومة الشعبية وفعاليات الارباك الليلي بشكل متواصل منذ أكثر من شهرين وقدموا 5 شهداء منذ بدء الاحتلال بالاستيلاء على جبل صبيح.